Заболеваемость COVID-19 среди подростков в Петербурге возросла на 181%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди подростков в Санкт-Петербурге возросла на 181% по сравнению с августом 2020 года.

Количество заболевших детей возросло на 89% во всех возрастных категориях. В категории от 1 до 6 лет заболеваемость выросла на 53%. В категории от 7 до 14 лет – на 102%. В категории от 15 до 17 лет – на 181%.

Начальница отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия считает, что рост заболеваемости несовершеннолетних связан с обменом вирусами. Дети встретились после окончания каникул и сезона отпусков.