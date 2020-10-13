Заболеваемость COVID-19 среди подростков в Петербурге возросла на 181%

Автор: Сергей Агутин
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди подростков в Санкт-Петербурге возросла на 181% по сравнению с августом 2020 года.  

Количество заболевших детей возросло на 89% во всех возрастных категориях. В категории от 1 до 6 лет заболеваемость выросла на 53%. В категории от 7 до 14 лет – на 102%. В категории от 15 до 17 лет – на 181%.

Начальница отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия считает, что рост заболеваемости несовершеннолетних связан с обменом вирусами. Дети встретились после окончания каникул и сезона отпусков.

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13.10.2020 63
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