Госпиталь в «Ленэкспо» начал принимать заболевших с COVID-19

Как сообщал ivbg.ru, временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге вновь вводят в работу.

Первые пациенты будут размещены в павильонах 5 и 5а. Там подготовлены 295 коек для «средних» и «тяжелых» заболевших. Всего стационар сможет принять более 2,5 тысячи пациентов коронавирусной инфекцией.

В Смольном сообщают, что в госпитале «Ленэкспо» есть реанимация и компьютерный томограф. Ко всем койкам для пациентов подведен кислород.