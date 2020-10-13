Госпиталь в «Ленэкспо» начал принимать заболевших с COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге вновь вводят в работу. 

Первые пациенты будут размещены в павильонах 5 и 5а. Там подготовлены 295 коек для «средних» и «тяжелых» заболевших. Всего стационар сможет принять более 2,5 тысячи пациентов коронавирусной инфекцией.

В Смольном сообщают, что в госпитале «Ленэкспо» есть реанимация и компьютерный томограф. Ко всем койкам для пациентов подведен кислород.

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