Очередной этап конкурса «Лучший по профессии» среди работников ГКУ «Леноблпожспас» прошел 13 октября. В нем принимали участие начальники караулов и пожарных частей.

Призовые места среди начальников караулов:

1 место – Елизаров М. А. из ОГПС Всеволожского района.

2 место – Кузьменко К. О. из ОГПС Подпорожского района.

3 место – Семенов А. В. Из ОГПС Лужского района.

Призовые места среди начальников пожарных частей:

1 место – Сапегин А. Б. из пожарной части № 147.

2 место – Бердников Д. А. из пожарной части № 139.

3 место – Рябчиков В. А из пожарной части № 142.

Следующие этапы конкурса «Лучший по профессии» состоятся 14 и 15 октября. На состязаниях определятся лучшие командиры отделений, пожарные, диспетчеры и противопожарные инструкторы.