Власти Ленобласти дополнительно выделили 5 млн рублей на бесплатные лекарства для коронавирусных больных, которые лечатся дома. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Александр Дрозденко.

Кроме того, регион намерен в два раза увеличить объем тестирования. Сейчас лаборатории работают круглосуточно, закуплено дополнительное оборудование и увеличено число сотрудников. Дополнительное оборудование продолжают поставлять и в областные больницы. За последние четыре месяца доставлено: 290 аппаратов ИВЛ, 1 876 мониторов слежения, три аппарата КТ. Закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от COVID-19 во Всеволожскую КМБ.

Напомним, правительство Ленобласти не планирует вводить строгие ограничения, но ждёт от жителей серьезного отношения к существующим ограничениям.