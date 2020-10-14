Ситуация с коронавирусом в России остаётся крайне напряженной – Минздрав

Ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день остаётся крайне напряжённой, населению необходимо соблюдать все существующие требования, чтобы минимизировать риски для страны, в том числе ее экономики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряжённой. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава ведомства отметил, что поведение населения в части соблюдения эпидтребований по коронавирусу – ключевой фактор.

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