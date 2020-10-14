Количество браков в Ленобласти увеличилось вдвое за лето и осень

Всего с июня по сентябрь в Ленобласти узаконила отношения 2 901 пара. Пик свадеб пришелся на август ─ 855 новых семейных союзов.

Согласно статистике, опубликованной правительством Ленобласти, самыми популярными датами для свадеб в этом году стали 28 августа — 142 пара и 18 сентября — 141 пара.

Чаще вступают в брак девушки в возрасте от 22 до 25 лет, мужчины ─ от 30 до 33 лет. Больше всего свадеб «отшумело» в Выборге — 385 браков, Гатчине — 353 и Всеволожске —237.

Как уже ранее писал ivbg.ru, разводиться в Петербурге теперь можно онлайн. Нежелание видеть друг друга теперь не сможет сорвать слушание.