Начальник госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге заразился коронавирусом

Начальник Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов заразился коронавирусом, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«Максим Кабанов заразился коронавирусом», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

Ранее сообщалось, что 12 октября вновь для пациентов с COVID-19 введена площадка госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо». Эксплуатацией госпиталя в «Ленэкспо» занимается госпиталь для ветеранов войн.

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Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн — крупное многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам боевых действий.