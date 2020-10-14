Регионы России недосчитались в среднем 30% турпотока из-за COVID – АТОР

Российские регионы в среднем недосчитались всего 30% традиционного турпотока, который фиксировался в предыдущие годы до пандемии COVID-19, поэтому летний сезон 2020 года можно считать успешным, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Несмотря на все сложности, продолжающиеся противоречия и усиливающиеся распространение коронавируса, летний сезон оказался лучше, чем его прогнозировали эксперты весной или даже в мае», — сказала она на пресс-конференции, посвящённой результатам летнего отдыха россиян в 2020 году.

«Можно сказать, что на массовых направлениях в общей сложности регионы недосчитались примерно 30% традиционного туристического потока. Но если учесть, что сезон начался, по сути, с 1 июля, то по оценке экспертов, 30% — это успех, так как изначально планировалось, что всего будет 30% потока. Эксперты боялись, что турпоток упадёт на 50-70%, но этого не произошло», — прокомментировала ситуацию Ломидзе.

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Она пояснила, что эти показатели верны скорее для массовых направлений. По данным АТОР, Краснодарский край принял с начала года около 9 миллионов российских граждан, Крым – около 5 миллионов. Калининград планирует даже увеличение по сравнению с прошлым годом: к концу года поток может достигнуть 1,7 миллиона человек.