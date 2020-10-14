Лжесотрудник банка украл 180 тысяч рублей у пенсионера из деревни Старая

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 13 октября около 19:00 обратился 71-летний житель деревни Старая. Его обманул лжесотрудник банка.

Пострадавшему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Мошенник сообщил, что со счета пенсионера якобы пытаются похитить деньги.

Чтобы избежать этого, необходимо перевести средства на «безопасный» счет. Пенсионер поверил мошеннику, выполнил его инструкции и лишился 180 тысяч рублей.

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02.10.2020 222
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