Лжесотрудник банка украл 180 тысяч рублей у пенсионера из деревни Старая

В полицию Всеволожского района 13 октября около 19:00 обратился 71-летний житель деревни Старая. Его обманул лжесотрудник банка.

Пострадавшему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Мошенник сообщил, что со счета пенсионера якобы пытаются похитить деньги.

Чтобы избежать этого, необходимо перевести средства на «безопасный» счет. Пенсионер поверил мошеннику, выполнил его инструкции и лишился 180 тысяч рублей.