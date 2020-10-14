В Ленобласти может появится новый праздник — «День отца»

В Доме дружбы Ленобласти прошел круглый стол, главным вопросом которого стало установление празднования Дня отца в регионе. С такой инициативой выступил Молодежный парламент при ЗакСобрании 47 региона

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям областного парламента Марина Левченко и ее заместитель, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина, представители Правительства Ленинградской области, регионального Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Ленобласти, Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», а также других консультативно-совещательных органов.

Приветствуя участников, Марина Левченко отметила, что в Конституции РФ провозглашается принцип обеспечения государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

«Мы должны укреплять традиционные семейные ценности, в том числе повышать роль и авторитет отцовства в семье и в обществе», — подчеркнула она и сказала, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании постоянной комиссии.

«Мы уверены, что тема отцовства и гармоничного воспитания детей отвечает вызовам сегодняшнего времени и имеет полное право на свое существование, это направление определенно требует доработки и развития и должно быть также закреплено, как и роль материнства», — подчеркнула председатель Молодежного парламента Ленинградской области Галина Никифорова.

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Уполномоченный по правам ребенка Тамара Литвинова напомнила собравшимся, что в Ленинградской области эта тема звучит. В 2014 году учреждена региональная награда — знак отличия Ленобласти «Отцовская доблесть» как форма поощрения и признания заслуги мужчины в воспитании детей.

«На федеральном уровне нет Дня отца, но я считаю, что он обязательно должен быть установлен для укрепления семейных традиций, семейных ценностей. Такой праздник необходим», — считает омбудсмен.

В свою очередь, учреждение праздника поддержали председатель комитета по молодежной политике Алексей Орлов, председатель Общественной палаты региона Юрий Трусов, а также единогласно члены областного Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Ленобласти.

Напомним, что с 2020 года в Ленобласти повысились единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.