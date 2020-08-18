Многодетные матери Ленобласти получат по 100 тысяч рублей

Губернатор Ленобласти внес изменения в награды «Слава Матери». Теперь вместе со знаком будет произведена выплата в размере 100 тыс. рублей

Согласно подписанному постановлению женщинам присуждается знак отличия «Слава Матери» по аналогии со знаком отличия «Отцовская доблесть». Одновременно с вручением награды женщине, родившей или усыновившей и достойно воспитавшей пятерых и более детей, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также женщина не должна быть награждена ранее орденами «Мать-героиня», «Материнская слава», «Родительская слава» или медалью «Медаль материнства», почетным знаком Ленобласти «Слава Матери».

Важным условием присуждения многодетной матери знака отличия является создание социально ответственной семьи, здоровый образ жизни, обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.

Как отмечено в документе, знак отличия «Слава Матери» является формой поощрения и высшей степенью признания заслуги женщины-матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи.

Как уже писал ivbg.ru, что в 2017 году награды получили 14 многодетных матерей и 13 многодетных отцов, в 2018 году наградили 13 матерей и 12 отцов. Список награжденных в 2019 году доступен по ссылке. Всего с 2007 года награду получили 367 матерей, а с 2014 года знаком «Отцовская доблесть» награждены 67 отцов.

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Напомним, что с 2020 года в Ленобласти повысились единовременные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Помимо того, для многодетных семей был установлен единый критерий нуждаемости, равняющийся 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компенсации части расходов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.