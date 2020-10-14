В более 100 домах во Всеволожске отключат отопление и горячую воду 15 октября

Подача горячей воды будет ограничена в более чем 100 домов во Всеволожске 15 октября. Причины – работы по переподключению тепловой сети на временную схему теплоснабжения.
Отключение горячей воды 15 октября с 8:00 до 23:55 затронет следующие улицы:
- Плоткина – дома 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21;
- Межевая – дома 9, 10 (Школа № 2), 11, 13 (детский сад № 6), 15, 14 (Лицей), 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18а, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;
- Вокка – дома 1, 3, 4, 6/1, 6/2, 8, 10 (д/сад №4), 12/1, 12/2, 14, 2/2 (детский сад № 6)
- Ленинградская – дома 9/8, 11, 15/1, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 23;
- Колтушское шоссе – дома 40 (Музей авиаторов), 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 110, 111, 115, 117, 124/1, 124/2, 124/2 (детский сад), 137, 138, 138а;
- Всеволожский проспект – дома 1, 2, 7, 9, 15, 52, 60, 70, 72;
- Павловская – дома 71, 73, 75, 77, 78, 84, 87;
- Вахрушева – дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10/2, 11, (частные дома — 15, 17);
- Коралловская – дом 4а;
- Октябрьский проспект – дома 86, 91, 96, 96а;
- РАЙПО: Всеволожский пр., улица Социалистическая, магазин на улице Павловской, дом 12, столовая Колтушское шоссе, дом 138;
- Социалистическая – дома 102, 104, 107;
- Чернышевского – дома 99 и 103;
- Александровская – дома 28, 74, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 80, 82, ЗАГС;
- Константиновская – дома 92, 96, 108, 110, 112, 116.