В более 100 домах во Всеволожске отключат отопление и горячую воду 15 октября

Подача горячей воды будет ограничена в более чем 100 домов во Всеволожске 15 октября. Причины – работы по переподключению тепловой сети на временную схему теплоснабжения.

Отключение горячей воды 15 октября с 8:00 до 23:55 затронет следующие улицы: