Водитель гостиницы для военных насмерть сбил пешехода у Лебяжья

ДТП произошло 14 октября около 21:30 на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» недалеко от поселка Лебяжье в Ломоносовском районе.

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Микроавтобус Ford Focus с номерами Кировской области сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть. Мужчина – 35-летний уроженец деревни Пеники – погиб.

По предварительным данным, за рулем Ford Focus находился 31-летний водитель. Микроавтобус состоит на балансе гостиницы для иностранных военнослужащих при Министерстве обороны.