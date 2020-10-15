Лжесотрудник банка украл 210 тысяч рублей у пенсионерки из Мурино

В полицию Всеволожского района 14 октября обратилась 62-летняя жительница Мурино.

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Три недели назад ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности «Сбербанка». Он сообщил, что на банковском счете женщины замечена подозрительная активность.

Чтобы защитить накопления, необходимо было перевести их на якобы «безопасный» счет. Пенсионерка поверила мошеннику, выполнила его инструкции и потеряла 210 тысяч рублей.