Дорожный конфликт на КАД закончился стрельбой

В ночь на 15 октября в полицию Всеволожского района обратился 28-летний водитель, в чью машину дважды выстрелил неизвестный.

Дорожный конфликт случился на КАД. Мужчина, находящийся за рулем Kia Ceed, дважды выстрелил в Mazda. Стрелка удалось задержать в Петербурге, им оказался 30-летний безработный уроженец Новосибирской области.

Выяснилось, что по машине он стрелял из аэрозольного пистолета. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.