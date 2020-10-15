Дорожный конфликт на КАД закончился стрельбой

В ночь на 15 октября в полицию Всеволожского района обратился 28-летний водитель, в чью машину дважды выстрелил неизвестный.
Дорожный конфликт случился на КАД. Мужчина, находящийся за рулем Kia Ceed, дважды выстрелил в Mazda. Стрелка удалось задержать в Петербурге, им оказался 30-летний безработный уроженец Новосибирской области.
Выяснилось, что по машине он стрелял из аэрозольного пистолета. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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15.10.2020 96