Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Росрыболовства в квотах вылова рыбы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Росрыболовства в части квотирования вылова водных биоресурсов и уточняет особенности осуществления промышленного и прибрежного рыболовства, соответствующий документ опубликован на официальном интернет правовой информации.

Документ, инициаторами которого выступили депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий, направлен на повышение эффективности госуправления в сфере рыбного хозяйства и устранение избыточного правого регулирования правоотношений в области рыболовства.

Сейчас квоты вылова водных биоресурсов на внутренних водных объектах распределяются региональными органами. Закон наделяет такими полномочиями и Росрыболовство. Речь идёт о проходных видах рыб: анадромных, которые идут на нерест из морей в реки, и катадромных, которые для воспроизведения, наоборот, идут из пресных вод в моря. Одновременно исключается подача в Росрыболовство заявления о выбранном виде рыболовства в случае выбора только промышленного рыболовства, но сохраняется при выборе смешанного (прибрежного и промышленного) или лишь прибрежного рыболовства.

Законом также уточняется порядок промышленного рыболовства на внутреннем водном объекте и особенности прибрежного рыболовства в морских водах. В частности, предусматривается необходимость осуществления промышленного рыболовства на внутреннем водном объекте на основании договора пользования участками только в случае, если данный участок входит в перечень, утверждённый властью субъекта России.

Для добычи анадромных видов рыб выделения отдельных рыболовных участков не потребуется. А добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, можно будет осуществлять вне участков на основании договора.

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Прибрежное рыболовство в морских водах в границах рыбохозяйственного бассейна смогут осуществлять юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в любом прибрежном регионе, к территории которого прилегают внутренние морские воды или территориальное море России, включённые в такой бассейн.