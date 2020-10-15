В Петербурге подорожает проезд в маршрутках

В Санкт-Петербурге перевозчик ОАО «Третий парк» поднял стоимость проезда на почти 50 своих автобусных маршрутах. Речь идет о направлениях с нерегулируемым тарифом, где он составлял менее 50 рублей.

Повышение составило от 1 до 6 рублей. В компании отметили, что это связано с падением пассажиропотока из-за коронавируса и ограничений.

Ранее перевозчик поддержал идею перехода на брутто-контракты, реализацию которой перенесли на 2022-й год. Согласно инициативе, компания целиком получает оплату по договору из бюджета, а выручки от пассажиров перечисляют городу. Благодаря этому перевозчик не будет зависеть от пассажиропотока, передает «Фонтанка».

Фото: "Фонтанка"