В Петербурге мать и дочь заподозрили в мошенничестве

В Петербурге полицейские пресекли деятельность мошенничеств в отношении пенсионеров. Подозреваемыми оказались 70-летняя женщина и ее 46-летняя дочь — их задержали.

Несколько дней назад в полицию обратилась 96-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны. Она сообщила, что стала жертвой мошенников. Так, возле дома потерпевшей на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге к ней подошли две неизвестных женщины. Они убедили потерпевшую, что ей положена надбавка к пенсии, но для ее получения якобы необходимо заплатить 30 тысяч рублей.

Жертва поверила мошенникам и отдала свои сбережения. Было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество, после чего в кратчайшие сроки были задержаны подозреваемые на проспекте Стачек. У них было несколько жертв, общий ущерб превысил 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.