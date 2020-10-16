Врач назвала признаки бессимптомного течения коронавируса

Врач предупредила, что коронавирус не всегда будут сопровождать кашель, слабость и повышенная температура.

Поэтому стоит обращать внимание на изменения во вкусовом восприятии и отсутствие обоняния. У пациентов с бессимптомной пневмонией температура может повыситься лишь на небольшое время. Об этом в интервью Sputnik рассказала врач-биофизик Нелли Соседова.

Она подчеркнула, что самый большой риск заразиться коронавирусом есть, если в окружении имеются переболевшие COVID-19. Определить присутствие вируса в теле человека поможет иммунохроматографический тест на антитела или же компьютерная томография легких.

Напомним, по последним данным на 15 октября, в России подтверждены 13 754 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших — 1 354 163 человека.