Численность населения России может упасть на 1,2 млн к 2025 году

В России в 2020 году население уменьшится на 352,5 тысячи человек, в 2021-м — на 290 тысяч, в 2022-м — на 238,1 тысячи. Прирост ожидается только в 2030 году.

Об этом свидетельствуют данные октябрьской версии версии проекта единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Рабочую версию документа опубликовал телеграм-канал «Майский указ», его подлинность подтвердили источники РБК.

На снижение повлияет как естественная убыль, так и торможение миграционного потока. За январь-август 2020 года смертность в России выросла почти на 6% в годовом выражении. При этом за восемь месяцев 2020 года естественная убыль составила 346,9 тысячи человек (219,2 тысячи в прошлом году), следует из данных Росстата. Суммарно население страны за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Ранее ivbg.ru писал, что Санкт-Петербург в сентябре побил рекорд по смертности за 10 лет — зарегистрировано 5739 смертей. В сентябре 2019 года зарегистрировано 4607 смертей, а в сентябре 2011 года – 5230.