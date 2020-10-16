В Ленобласти 100 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 16 октября

В Ленобласти на утро 16 октября зафиксированы 100 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 15 150 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 4 031 случай (26,6%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 1 369 313 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 232 летальных случая. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 23 723 человека. При этом за сутки выздоровели 8 485 человек, общее число — 1 056 582.