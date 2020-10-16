Появилось видео задержания мошенников, продававших пенсионерам БАДы вместо лекарств

В Кировском районе Ленобласти полиция задержала подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей Петербурга.

По версии следствия, они звонили пенсионерам и представлялись работниками ведущей медицинской организации Петербурга. Затем сообщали, что те якобы тяжело больны и необходимо срочно начать лечение. Испуганные пожилые люди соглашались, но вместо лекарств им продавали БАДы. В настоящее время установлены семь таких случаев, в последнем – женщина не успела отдать 106 тысяч, вмешался ее супруг.

Всего задержаны семь человек, большинство из них являются родственниками. Были проведены обыски. Также на участке в Отрадном полицейские обнаружили нежилое помещение, которое использовалось в качестве нарколаборатории.

В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения. Предварительное расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России.