В Ленобласти вводятся регулярные донорские субботы из-за нехватки крови

В Ленинградской области вводятся регулярные донорские субботы из-за «сложной ситуациии», связанной с коронавирусом. Об этом сообщила представитель Центра крови области Любовь Губайдуллина.

Так, из-за пандемии число доноров сильно сократилось, поскольку люди боятся заразиться коронавирусом в медицинском учреждении и не идут сдавать кровь. Если раньше в субботу работали только 1-2 подразделения по сдаче крови, то теперь в работу будут включены все пункты. Доноров будут принимать только в одну из суббот месяца.

Губайдуллина отметила, что учреждения службы крови являются самыми безопасными на сегодняшний день. Помещения регулярно дезинфицируются, воздух очищается специальным оборудованием, на входе осуществляется термометрия, посетителям выдают СИЗ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Мариинская больница в Санкт-Петербурге ввела дополнительный прием доноров из-за нехватки крови. Уточняется, что «донорский светофор» на сайте отделения горит красным цветом – это означает, что не хватает каждой группы крови, как положительной, так и отрицательной.