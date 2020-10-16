Россияне рассказали, верят ли они в открытие границ к 2021 году

Аналитики сервиса OneTwoTrip провели опрос, согласно которому выяснили, что 34% россиян не верят в восстановление международного авиасообщения к Новому году.

Также около 21% опрошенных считают, что будет возможность уехать максимум в пять стран. Еще 12% предположили, что для путешествий будут доступны пять-десять стран.

Каждый десятый рассчитывает на выбор из 10-15 государств, еще семь процентов надеются, что выехать можно будет по 15-20 заграничным направлениям, а шесть уверены, что откроются 20-30.

Ранее ivbg.ru писал, что Евросоюз не открыл границы для России. Сейчас в список стран, с которыми разрешено открытие границ, включены Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.