Телефонные мошенники стали чаще представляться прокурорами

Как сообщают РИА «Новости», телефонные мошенники постоянно рефлексируют и вырабатывают более эффективные стратегии обмана.

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Все чаще мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают собеседника перевести деньги на «специальный счет». При этом сообщается о следственных действиях в отношении сотрудников банка.

В 2020 году доля мошенничества с применением социальной инженерии значительно выросла. Зафиксированы около 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана – почти в два раза больше, чем в 2019 году.