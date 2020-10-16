Ленобласть вошла в топ-3 регионов России по эффективность борьбы с COVID-19

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) поставило Ленинградскую область в топ-3 регионов России по эффективность борьбы с COVID-19 в период с 8 по 15 октября 2020 года.

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Эксперты АПЭК отмечают своевременность и адресность мер против распространения коронавирусной инфекции, а также сохранение перечня услуг в МФЦ при переводе на предварительную запись в «красной» и «желтой» зонах.

«В области в два раза были увеличены объемы тестирования, было закуплено все необходимое оборудование, а также усилен контроль за сферой услуг и иными предприятиями», – говорится в исследовании АПЭК

Аналогичный рейтинг был опубликован специалистами АПЭК 8 октября. В нем Ленинградская область также была включена в топ-10 регионов по эффективность борьбы с COVID-19.