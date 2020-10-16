Назван возможный состав правительства Ленобласти

К субботе, 17 октября, Александр Дрозденко должен представить в Законодательном Собрании Ленинградской области состав нового правительства.

В первую очередь увеличится число заместителей губернатора до десяти, чтобы на одного человека не приходилось большое количество курируемых ведомств. Заместителем по культуре будет Владимир Цой. Ему будут подчиняться комитеты по культуре, спорту, туризму и молодежной политике, сообщает 47news.

Политическим вице-губернатором станет Анна Данилюк, которая сегодня занимает пост главы комитета информационно-аналитического обеспечения. Коммунальным заместителем будет нынешний начальник управления по транспорту Сергей Харлашкин. В его ведении будут топливно-энергетический комитет, транспорт, технический надзор, а также дороги. Михаил Москвин сохранит за собой строительство, а также получит комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.