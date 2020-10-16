Пенсионерку из Молосковиц 8 лет не могут переселить из разрушающегося дома

Как сообщает lentv24.ru, 80-летняя Тамара Дикарева вынуждена в одиночестве выживать в разваливающемся здании в деревне Молосковицы Волосовского района Ленобласти.

В программу расселения до 2025 года ее дом не попал. На момент признания его аварийным, список уже был сформирован. В квартире Тамары Дикаревой может рухнуть потолок. Разрушены стены и лестница, частично отсутствуют окна.

Администрация Большеврудского поселения просто не располагает ресурсами, чтобы ей помочь.

«На сегодняшний день у нас около 18-ти погорельцев и очередь 116 человек. Маневренного фонда просто нет», – сообщили в администрации

По словам представителей администрации, как только появится первый маневренный фонд, его сразу отдадут Тамаре Дикаревой. А пока пенсионерка продолжает жить в разваливающемся доме.