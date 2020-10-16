Молодежь Ленобласти приглашают на онлайн-форум «Территория возможностей»

Школьников 9-11 классов и студентов Ленобласти приглашают на онлайн-форум «Территория возможностей», который призван объединить молодых людей с предпринимательскими способностями.

В том числе участие принять могут начинающие предприниматели, а также представители молодежных и образовательных организаций. Участникам мероприятия расскажут, как реализовать и развивать свои бизнес-идеи.

Будет предложено три направления:

«Твои возможности» — участникам расскажут о программах поддержки молодежных и предпринимательских инициатив в регионе;

«Твое развитие» — участникам предложат мастер-классы и тренинги по личностному росту, финансовой грамотности и формированию предпринимательских навыков;

«Твоя реализация» — участникам от 14 до 25 лет проведут онлайн-конкурс «Есть идея!», где им предстоит показать свои бизнес-идеи и проекты.

Подробная информация о мероприятии и ссылка для регистрации размещена на официальной странице комитета по молодежной политике Ленинградской области.