Перечислены первые симптомы рака легких

Автор: Илья Серов
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По словам заведующего хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгения Левченко, центральные формы рака легкого часто могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита.

«В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения», — цитирует специалиста издание «Аргументы и факты».

Отмечается, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой. Однако ими могут быть повышенная температура, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность. Рекомендуется обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.

Ранее был назван простой способ предотвратить рак. Врач советует правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также настраиваться на положительный лад.

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