Перечислены первые симптомы рака легких

По словам заведующего хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгения Левченко, центральные формы рака легкого часто могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита.

«В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения», — цитирует специалиста издание «Аргументы и факты».

Отмечается, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой. Однако ими могут быть повышенная температура, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность. Рекомендуется обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.

Ранее был назван простой способ предотвратить рак. Врач советует правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также настраиваться на положительный лад.