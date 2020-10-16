В Петербурге полицейского поймали с поличным на мошенничестве в 3 млн рублей

Накануне вечером у дома №9 по улице Николая Рубцова в Петербурге правоохранители задержали полицейского во время получения взятки. Деньги были муляжными.

Установлено, что злоумышленник узнал о зарегистрированном материале о возможном мошенничестве со стороны местной жительницы. Он решил на этом заработать и в период с февраля по октябрь 2020 года несколько раз встречался с представителем женщины. Мужчина уверял его, что может повлиять на принятие решения о возбуждении уголовного дела, но за это он требовал 3 млн рублей.

Полицейский признал вину. Его отпустили под подписку о невыезде. Вскоре мужчине предъявят обвинение, сообщает пресс-служба городского СУ СКР.

Ранее ivbg.ru писал, что экс-полицейских задержали за покровительство врезчикам в нефтепроводы во Всеволожском районе. Речь идет о подполковнике Александре А. Указанную должность он занимал летом текущего года. Также полицейские посетили жилье майора Андрея Г.