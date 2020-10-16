СК заинтересовался сообщениями о недомоганиях из-за резкого запаха в Мурино

По сообщениям СМИ, в Мурино Всеволожского района жители начали ощущать приступы аллергии, тошноты и головной боли из-за резкого запаха от местных предприятий.

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По данному факту организована доследственная проверка. Сотрудники следственного отдела по Всеволожску под руководством и. о. заместителя руководителя СК выехали на место и изучили ситуацию.

В состав выездной группы вошли следователи, криминалисты, полицейские и сотрудники комитета экологического надзора. По результатам деятельности группы будет принято процессуальное решение.