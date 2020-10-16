Видео: центр «Э» и СОБР задержали грабителя, напавшего на иностранцев в Ганнибаловке  

Сотрудники центра «Э» и СОБР задержали 27-летнего уроженца одного из государств Средней Азии 15 октября у дома № 10 по улице Маршала Говорова в Санкт-Петербурге.

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По версии следствия, 3 сентября ныне задержанный с подельником напали на двоих мигрантов из Средней Азии, незаконно проживавших в деревне Ганнибаловка Всеволожского района. Под угрозой пистолета у пострадавших отобрали два мобильных телефона, а с их банковской карты списали деньги.

Общая сумма ущерба от действий грабителей – более 29 тысяч рублей. При обыске у подозреваемого найдены и изъяты 11 мобильных телефонов, два плеера, банковские карты и 59 800 рублей.