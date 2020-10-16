В Кудрово модернизируют один из наиболее загруженных перекрестков

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Представители местной администрации 16 октября провели встречу с жителями.  Обсуждалось решение проблемы загруженности перекрестка двух улиц – Центральной и Ленинградской.

Вам будет интересно
В Кудрово модернизируют один из наиболее загруженных перекрестков модернизация, Ленинградская область, Кудрово, Всеволожский район
Вице-губернатор рассказала, почему в Петербурге не закрывают школы из-за COVID-19
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина объяснила, почему в городе не закрывают школы на карантин, несмотря на очевидные ухудшения ситуации по COVID-19....
16.10.2020 37

На перекрестке наблюдаются ежедневные заторы. Чтобы улучшить транспортную ситуацию, будут установлена видео- и фотофиксация, дорожные контроллеры и «умные» светофоры с дополнительной поворотной секцией.

Кудрово
Фото: @dorogi_lo

Кроме того, будет нанесена «вафельная» разметка. Модернизация проблемного перекрестка будет проведена до конца 2020 года.

Автор