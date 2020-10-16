В Кудрово модернизируют один из наиболее загруженных перекрестков

Представители местной администрации 16 октября провели встречу с жителями. Обсуждалось решение проблемы загруженности перекрестка двух улиц – Центральной и Ленинградской.

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На перекрестке наблюдаются ежедневные заторы. Чтобы улучшить транспортную ситуацию, будут установлена видео- и фотофиксация, дорожные контроллеры и «умные» светофоры с дополнительной поворотной секцией.

Кроме того, будет нанесена «вафельная» разметка. Модернизация проблемного перекрестка будет проведена до конца 2020 года.