Вице-губернатор рассказала, почему в Петербурге не закрывают школы из-за COVID-19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина объяснила, почему в городе не закрывают школы на карантин, несмотря на очевидные ухудшения ситуации по COVID-19.

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Число заболевших старшеклассников возросло на 180%. В августе их было 61, в сентябре – 171. Среди учащихся 1-9 классов: в августе – 135 человек, в сентябре – 273 человека. Однако, по мнению Ирины Потехиной, количество заболевших «невелико».

В Санкт-Петербурга всего более 20 000 классов. На карантине сейчас – 118 классов. Потехина отметила, что что осенью дети «всегда болеют, так было и в докоронавирусные времена».