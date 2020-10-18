Пенсионерка из Энколово лишилась 185 тысяч рублей после разговора с мошенником

Вчера, 17 октября, в полицию обратилась 68-летняя жительница деревни Энколово Всеволожского района. Она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников.

По словам потерпевшей, в конце августа ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил женщине, что с ее счета якобы пытаются списать деньги.

Злоумышленник убедил женщину сообщить ему реквизиты банковской карты и счет. Потерпевшая выполнила все указания мошенника и через два месяца обнаружила, что лишилась почти 185 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru писал, что телефонные мошенники стали чаще представляться прокурорами. Они убеждают собеседника перевести деньги на «специальный счет». При этом сообщается о следственных действиях в отношении сотрудников банка.