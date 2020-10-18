В Телези неизвестный обнес частный дом на 900 тысяч рублей

В деревне Телези Ломоносовского района неизвестный обнес частный дом. Владелица жилья обратилась в полицию 16 октября с соответствующим заявлением.

Полицейские установили, что было украдено. Злоумышленнику приглянулись 800 тысяч рублей, золотые браслеты, сережки, семь колец. Все принадлежало 45-летней женщине, работающей главным бухгалтером в частной компании.

Общая сумма ущерба составила почти 920 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге домушники вынесли из чужой квартиры украшения и валюту на 19 млн рублей. Злоумышленникам приглянулись драгоценные украшения Louis Vuitton и Cartier, а также женские и мужские часы ROLEX.