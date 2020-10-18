В Петербурге подросток с ДЦП копит на экзоскелет, продавая шелковые платки

Проживающий в Петербурге 15-летний подросток с ДЦП хочет накопить на экзоскелет, который поможет ему начать ходить.
Экзоскелет стоит почти 4 млн рублей. Валентин хочет накопить на устройство, расписывая и продавая шелковые платки. Цены за изделия варьируются от 1 до 3 тысяч рублей.
Молодой человек подсчитал, что в общей сложности ему нужно продать 3,8 тысячи платков. В настоящее время у него купили чуть более 200.
«Привет! Я Валентин, мне 15. У меня ДЦП. И огромная мечта: я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне», — сообщил подросток в профиле Instagram.
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