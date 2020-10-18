В Петербурге подросток с ДЦП копит на экзоскелет, продавая шелковые платки

Проживающий в Петербурге 15-летний подросток с ДЦП хочет накопить на экзоскелет, который поможет ему начать ходить.



Экзоскелет стоит почти 4 млн рублей. Валентин хочет накопить на устройство, расписывая и продавая шелковые платки. Цены за изделия варьируются от 1 до 3 тысяч рублей.

Молодой человек подсчитал, что в общей сложности ему нужно продать 3,8 тысячи платков. В настоящее время у него купили чуть более 200.