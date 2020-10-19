В Выборгском районе в лесу нашли человеческие останки

На месте работали представители экстренных служб и правоохранительных органов.

По информации экстренных служб, местный житель днём позвонил на номер «112» и сообщил и том, что у лесной дороги в трёхстах метрах от СНТ «Джатиево» нашёл в лесу человеческие останки.

На данный момент проводится проверка.