Глава Выборгского района Ленобласти отправлен под домашний арест по делу о хищениях

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, задержанный по подозрению в мошенничестве, повлёкшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, отправлен судом под домашний арест на время предварительного следствия, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Геннадию Орлову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Суд избрал домашний арест по 12.11.2020», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

В объединённой пресс-службе добавили, что Орлов вину не признает, следствие настаивало на аресте, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

По данным следствия, подозреваемый «не позднее 31 июля 2019 года» вместе с председателем комитета финансов района Александром Болучевским и иными лицами, обманув подчинённых и используя документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, организовали оплату подконтрольным юридическим лицам на общую сумму свыше 700 миллионов рублей из местного бюджета. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.

«Похищенные денежные средства распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства», — отмечается в релизе.

В рамках расследования этого дела был проведён ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого.

По данным сайта администрации Выборгского района, 15 сентября Болучевский был уволен с должности в связи с утратой доверия. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре глава администрации района Орлов сделал заявление насчёт этой ситуации. В пресс-релизе районной администрации сообщалось, что Болучевский «признал себя виновным в случившемся… в объяснительной записке он изложил, для чего ему понадобилась столь значительная сумма денег… 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил».

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Накануне перед задержанием Орлова 14 октября на сайте администрации Выборгского появилось заявление главы района о подаче в отставку из-за вскрывшихся «финансовых махинаций со стороны уже бывшего председателя комитета финансов». Однако 15 октября в администрации района сообщили, что местные депутаты отклонили решение Орлова об отставке и выразили ему доверие. Орлов был задержан 17 октября.