Стали известны подробности задержания главы администрации Выборгского района

Сегодня утром, 17 октября, по подозрению в мошенничестве задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова.

Следствие считает, что подозреваемый не позднее 31 июля 2019 года, действуя умышленно и по предварительному сговору, группой лиц, в том числе с экс-председателем районного комитета финансов, обманывая подчиненных и используя документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах, оплатили их за счет бюджетных средств. Деньги перевели подконтрольным юридическим лицам на сумму более 700 млн рублей, однако работы в действительности не выполнялись.

Похищенные деньги предназначались в том числе на текущий и капитальный ремонт социальных объектов в райцентре, а также на дорожный ремонт. Однако деньги в итоге были распределены между собой.

В результате следователи регионального управления СК совместно ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Устанавливаются все обстоятельства и соучастники преступления, а также причины и условия произошедшего. Принимаются меры, направленные на возмещение ущерба. Расследование продолжается.

Ранее Геннадий Орлов подал в отставку, однако местные депутаты не поддержали такое решение. Депутаты проголосовали против отставки Орлова и обязали его продолжить исполнение обязанностей в соответствии с подписанным контрактом. Геннадий Орлов пообещал, что продолжит работу в рамках контракта.

Напомним, бывший председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Точную сумму ущерба сейчас устанавливают следователи, однако экс-чиновник рассказал о хищении более 700 млн рублей. Болучевский заявил, что отдал половину за место в мэрии Москвы.