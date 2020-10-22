Худрук Малого драматического театра Лев Додин заразился коронавирусом

Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр.

«Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтверждённые случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина – ред.) госпитализирована», — сообщает театр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Театр также сообщил о переносе ряда спектаклей с октября на ноябрь.

«Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолёт, чтобы успеть на наших «Братьев Карамазовых». Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе», — отмечается в сообщении.

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Академический Малый драматический театр — Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссёром стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.