В Петербурге с августа разыскивают пропавших мальчика и отца — фото

В Петербурге полицейские ищут мальчика, который пропал вместе со своим отцом во время прогулки. Происшествие случилось 25 августа.

В указанный день Константин Сапрыкин катал своего 3-летнего ребенка Матвея на электросамокате. Вскоре мужчина увез его в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчина выглядит на 45-47 лет, ростом он около 174 см. Глаза карие, волосы темно-русые короткие. Он был одет в камуфлированную футболку, бледно-голубые джинсы и кроссовки серого цвета. При нем была сумка черного цвета через плечо.

Мальчик ростом около 96 см. Глаза карие, волосы русые и немного вьющиеся. Был одет в темные голубые джинсы, серо-зеленые кроссовки со светящейся подошвой и темно-серый свитер.

Жителей Петербурга и других регионов, располагающим какими-либо сведениями о местонахождении мужчины и ребенка просят позвонить по телефонам: (812) 570-66-71, 591-63-71 или 02.

Ранее ivbg.ru писал, что пропавшего 11-летнего мальчика из Кобрино нашли в хлеву. Предполагается, что мальчик там и переночевал.