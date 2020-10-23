Новый блок Ленинградской АЭС-2 начал работу и выдал первый ток в энергосистему России

Одно из главных событий в российской атомной энергетике последних лет состоялось в пятницу: новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок №6 Ленинградской АЭС) начал работу и выдал первые киловатт-часы в энергосистему России, сообщил департамент коммуникаций входящего в госкорпорацию «Росатом» концерна «Росэнергоатом».

«Состоялось первое включение в сеть энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт», — говорится в сообщении.

Ввод блока №2 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.