В Госдуме придумали, как заставить россиян носить маски

Как сообщает радио Sputnik, идею высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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По его мнению, люди игнорируют санитарные требования из-за нежелания лишний раз тратить деньги на маски, перчатки и антисептики.

«Максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», – сказал Ярослав Нилов

А чтобы убедить пользоваться средствами индивидуальной защиты пожилых и пенсионеров, необходимо усилить соответствующие пропагандистские меры по телевизору.