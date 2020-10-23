Порты Ленобласти открываются для белорусских партнеров

Глава Ленобласти презентовал представителям Республики Беларусь потенциал ленинградских портов для возможной диверсификации белорусских транспортных потоков
Сегодня, 23 октября, Александр Дрозденко провел рабочую встречу с делегацией Республики Беларусь, во главе с Первым заместителем премьер-министра Республики Николаем Снопковым. Стороны обсудили планы по развитию дальнейшего сотрудничества и договорились о встрече в начале 2021 года.
Сегодня же делегация из Республики Беларусь побывает в областных портовых комплексах. По итогу поездки будет принято решение о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Ленобласти.
Как уже ранее писал ivbg.ru, российские порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград готовы принять ряд номенклатур из Белоруссии: основу грузопотока могут составить минеральные удобрения и нефтепродукты. По оценке предприятия, резерв пропускной способности российских портовых мощностей для перевалки нефтепродуктов составляет почти 30 миллионов тонн, что позволяет при условии обеспечения конкурентных условий уже в ближайшее время переориентировать экспорт белорусских нефтепродуктов в порты РФ в полном объёме.