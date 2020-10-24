Ночной визитер обнес аптеку в Глебычево

Вчера утром, 23 октября, в полицию обратились сотрудники аптеки на улице Мира в Глебычево Выборгского района. Они сообщили, что ночью в магазине побывал неизвестный.

Злоумышленник проник в павильон, отжав металлическое жалюзи. Ему приглянулся металлический кассовый лоток, в котором хранилось не более 13 тысяч рублей выручки, передает 47news.

Служебная собака взяла след вора, однако он оборвался на вязаной шапке, найденной неподалеку от места преступления. Вероятно, ее потерял злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража с проникновением в хранилище».

Ранее в Киришском районе задержали безработного домушника. Ему приглянулись бытовая техника и электроинструмент на общую сумму 13 тысяч рублей.