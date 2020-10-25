В Выборге частично будут отключать электричество 26-30 октября

Филиал «Северные электросети» АО «ЛОЭСК» информирует жителей Выборга о частичном отключении электричества 26-30 октября.

Это связано с ремонтными работами, которые проводятся в целях обеспечения надежного электроснабжения домов и позволят избежать аварий и долговременных аварийных отключений в будущем.

Электричество будет отключено 26 октября с 09:00 до 12:00 по следующим адресам:

ул. Рубежная д. 23, 29 корп. 1, 2, 30;

ул. Гагарина д. 18.

Тогда же, но с 13:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам:

ул. Гагарина д. 12, 14, 20;

ул. Рубежная д. 18А, 25, 27;

ул. Боровая д. 27, 27А.

Электричество будет отключено 27 октября с 08:00 до 14:00 по адресам:

ул. Гагарина д. 12;

ул. Боровая д. 27, 27А.

Тогда же, но с 08:00 до 17:00 электричество будет отключено по адресам:

ул. Большая Каменная д. 2, 3, 9, 10, 12, 16;

ул. Кленовая д. 2, 4, 6, 6А, 6Б, 8, 10;

ул. Гагарина д. 7, 7А, 7Б, 13;

пер. Парусный д. 8;

Приморское шоссе д. 2А;

ул. Физкультурная д. 6, 8.

В период с 08:00 до 13:00 электричество будет отключено по адресам:

ул. Гагарина д. 7Б, 9, 11, 11А;

Приморское шоссе д. 2, 2Б.

Электричество будет отключено 28 октября с 13:00 до 16:00 по адресу:

ул. Рубежная д. 36.

Тогда же, но с 16:00 до 19:00 электричество будет отключено по адресам:

пр. Победы д. 27, 31А;

ул. Рубежная д. 30, 30А, 32, 34;

ул. Приморская д. 29, 29А, 27А, 31, 33.

Электричество будет отключено 29 октября с 08:00 до 13:00 в СНТ «Красный холм».

Тогда же, но с 13:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

ул. Выборгская д. 34;

ул. Крепостная д. 25/27;

ул. Ленинградский пр. д. 4.

Электричество будет отключено 30 октября с 14:00 до 17:00 по адресам:

ул. Южная д. 7, 15;

ул. Физкультурная д. 17.

Телефон диспетчерской службы АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» 8 (81378) 2-33-71.