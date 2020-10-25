В Кингисеппе мужчина пырнул ножом и задушил инвалида-колясочника

Вчера утром, 24 октября, в полицию поступило сообщение от соседей о шумных посиделках в доме на улице Химиков в Кингисеппе.

Прибывшие на место полицейские увидели 56-летнего хозяина квартиры, инвалида-колясочника. Предположительно, он скончался от удушения. Также на груди зафиксировано ножевое ранение. Рядом было разбросано два десятка окурков.

Уже вечером в квартире на улице Жукова был задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний мужчина. По предварительным данным, в ходе пьяного застолья он напал на хозяина квартиры.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на двое суток. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве блокадницы. В ночь на 6 октября мужчина во время ссоры с соседкой 1937 года рождения задушил ее, после чего скрылся.