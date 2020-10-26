Все школы Ленобласти во время каникул продезинфицируют

Глава Ленобласти также дал поручение докладывать ему о количестве проведенных проверок соблюдения масочного режима, ходе дезинфекции, выявленных нарушениях и о привлечении к ответственности нарушителей

«Мы должны не упустить возможность и максимально эффективно провести необходимую санобработку. Практика весны, первой волны ковида, показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект. Также, по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей», — заявил Александр Дрозденко.

Напомним, что ветеринарные службы Ленобласти возобновили массовую дезинфекцию общественных пространств, они помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта. Тогда ветеринары без отрыва от основной деятельности, обработали 46 097 объектов в Ленинградской области общей площадью 6,762,591 кв. м.

Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.